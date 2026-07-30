Alberto Jordán denuncia abandono de la PNP: ¿qué ocurre dentro de la institución?

En medio de la crisis de inseguridad ciudadana que afecta diariamente a los peruanos, el general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Alberto Jordán, afirmó en Buenos Días Perú que la institución ha permanecido abandonada por las autoridades durante las últimas décadas.

Durante sus declaraciones, Jordán sostuvo que los agentes policiales no han recibido los recursos necesarios para combatir eficazmente la criminalidad desde hace más de 20 años, situación que habría permitido que las organizaciones delictivas ganen terreno en diversas regiones del país.

“La Policía ha estado abandonada año tras año, aproximadamente durante 20 o 25 años. No se le ha brindado tecnología, capacitación ni las herramientas necesarias para combatir la delincuencia. El control territorial se ha perdido totalmente. El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato reinan en el país”, manifestó.

Pide una depuración dentro de la PNP

Ante los constantes cuestionamientos contra la Policía Nacional, Alberto Jordán consideró necesario impulsar una reforma inmediata y retirar de la institución a los agentes involucrados en actos irregulares. “Tenemos que recuperar el control territorial. Debemos realizar una reforma rápida en la Policía y limpiar la institución”.