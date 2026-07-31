TC anula proceso contra Ollanta Humala y abre paso a su liberación: esto dijo su abogado

Durante la noche del jueves 30 de julio, el Tribunal Constitucional (TC) publicó una sentencia que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada a favor del expresidente Ollanta Humala y anuló el proceso penal por lavado de activos seguido en su contra.

La decisión dejó sin efecto la condena de 15 años de prisión que cumplía el exmandatario en el penal de Barbadillo. Sin embargo, el órgano judicial correspondiente deberá definir su situación jurídica y disponer la ejecución del fallo.

En declaraciones para Buenos Días Perú, Wilfredo Pedraza, abogado del exjefe de Estado, destacó la resolución y aseguró que el proceso relacionado con los aportes recibidos por el Partido Nacionalista durante las campañas presidenciales deberá ser archivado.

“Se ha ordenado la nulidad de todas las actuaciones, lo que supone que el caso vinculado al lavado de activos por los aportes de campaña al Partido Nacionalista y al señor Humala tendrá que archivarse necesariamente. Eso es inapelable. La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse en todos sus términos”, manifestó el letrado.

¿LA MEDIDA TAMBIÉN BENEFICIARÍA A NADINE HEREDIA?

Una de las interrogantes surgidas tras conocerse el fallo es si la decisión también podría favorecer a Nadine Heredia, exprimera dama que actualmente permanece asilada en Brasil. Al respecto, Pedraza sostuvo que Heredia podría verse beneficiada indirectamente, debido a que los hechos atribuidos a Humala también involucraron a otras personas procesadas en el mismo caso.

“De manera indirecta, sí. Es inevitable que el efecto de la decisión sobre los hechos imputados a Ollanta Humala también se extienda a las demás personas involucradas. Ya ocurrió en el caso Cócteles”, señaló.

Finalmente, la defensa legal del expresidente afirmó que la orden de libertad debería ser emitida durante las próximas horas y ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario. Pedraza expresó su expectativa de que Ollanta Humala abandone el penal de Barbadillo al finalizar el día.