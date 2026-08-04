¿Víctor Revoredo y Óscar Arriola dejarán sus cargos? Gobierno evalúa a altos mandos de la PNP

A una semana de haber asumido la Presidencia de la República, la gestión de Keiko Fujimori evalúa la continuidad de diversos altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos el comandante general de la institución, Óscar Arriola, y el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo.

En declaraciones a los medios de comunicación, Arriola manifestó que el propio titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, dejó en claro que todos los oficiales se encuentran a prueba y que, de acuerdo con los resultados obtenidos, se tomará una decisión sobre su continuidad.

“En una ceremonia de reconocimiento, el ministro del Interior, César Astudillo, indicó que los oficiales generales estamos en evaluación (…) Hoy en día tenemos el fenómeno de las extorsiones y los homicidios (…) Cuando ingresamos, en septiembre del año pasado, teníamos los homicidios en rojo y, a la fecha, registramos un 24 % menos de homicidios”, comentó.

OPINIÓN DE LOS CONDUCTORES DE BUENOS DÍAS PERÚ

Al tratarse de un tema debatible, Claudia Chiroque compartió su opinión sobre el caso y manifestó que deberían realizarse cambios en la institución, pues existen sectores de la ciudadanía que se sienten abandonados por la PNP.

Por su parte, Martín del Pomar recordó que, durante los últimos años, los altos mandos de la institución han sido cambiados en varias oportunidades, lo que ha ocasionado que las estrategias de lucha contra el crimen se vean postergadas.