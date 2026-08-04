Keiko Fujimori cumple una semana en la Presidencia: analista político evalúa sus primeras decisiones

A una semana de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia del Perú, el analista político Juan Carlos Requena evaluó el trabajo realizado por el Poder Ejecutivo y las principales decisiones adoptadas por la mandataria junto con su equipo de gobierno.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Requena también analizó la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado. En ese sentido, señaló que ambas cámaras del Congreso deberían trabajar de manera articulada en beneficio de la ciudadanía.

“Hasta ahora hemos visto una oposición que, por un lado, tiene la fortaleza de los números, sobre todo en la Cámara de Diputados. En el Senado hemos tenido una contienda muy ajustada, pero la oposición no está totalmente articulada. Eso se vio el 28 de julio, cuando un grupo se retiró y otro permaneció escuchando el mensaje a la Nación”, comentó.

LA PRIMERA PRUEBA DE FUEGO PARA EL CONGRESO

Respecto a la solicitud de facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori presentará en los próximos días, Juan Carlos Requena aseguró que su evaluación representará una primera prueba de fuego para el Congreso y para la relación entre el Ejecutivo y la oposición. “Será una primera prueba que no dependerá únicamente de la oposición, sino también de un Ejecutivo que deberá actuar con mayor responsabilidad”, sostuvo.