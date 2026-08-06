Presidente del JNE advierte sobre uso de renuncias estratégicas en candidaturas

ACTUALIZACIÓN

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, comentó acerca de la estrategia usada en Renovación Popular para dejar al candidato Rafael López Aliaga como candidato a la alcaldía, pese a que la reelección está prohibida por ley: "Lo que son gobierno locales debería permitirse la reelección (...) porque genera estas distorsiones, muchas veces criticadas, pero se debe reflexionar si estas reformas tienen o no el resultado que se esperaba", señaló. En tanto, López Aliaga agradeció a Luis Rubio: "yo voy a seguir la posta, voy a llegar hasta el final", manifestó.

NOTA ORIGINAL

Ante la prohibición de la reelección inmediata de autoridades regionales y municipales, Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones advirtió que la norma ha dado paso a estrategias para intentar eludir las restricciones establecidas por la ley.

En entrevista con RPP, el titular del organismo electoral señaló que algunas agrupaciones políticas recurrirán a renuncias estratégicas y otras modalidades para mantener influencia en los cargos de elección popular, situación que, a su juicio, desnaturaliza el proceso democrático.

Burneo sostuvo que este escenario evidencia la necesidad de evaluar el actual marco normativo y analizar posibles reformas que fortalezcan la transparencia y legitimidad de las elecciones subnacionales.

JNE PIDE CIUDADANOS CONOCER A TODOS LOS CANDIDATOS DE UNA LISTA

Durante la entrevista, el magistrado exhortó a los electores a emitir un voto informado y no limitar su evaluación únicamente al candidato que encabeza una lista electoral.

Explicó que, debido a las reglas vigentes, un regidor u otro integrante de la nómina podría asumir la alcaldía en caso de renuncia, vacancia o cualquier otra causal que impida al titular continuar en el cargo. “Ellos [los peruanos] tienen que conocer no solamente a la cabeza de lista, sino a todos sus integrantes, porque podría eventualmente ser uno de ellos el próximo alcalde, si es que el que eligen abandona el cargo o si es vacado por alguna razón o alguna causal de vacancia”, indicó.

BURNEO PROPONE DEBATIR REFORME CONSTITUCIONAL

El presidente del JNE calificó como un error la eliminación total de la reelección inmediata para autoridades subnacionales y consideró que la continuidad, bajo determinadas condiciones, podría favorecer una gestión más eficiente.

Según explicó, la administración de gobiernos locales requiere estabilidad y planificación a largo plazo, por lo que planteó abrir un debate sobre una eventual reforma constitucional que permita revisar la actual prohibición. “Hemos visto que se están generando, más bien, estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse por otro lado a estos cargos. Debería permitirse cierto grado de mantenimiento, porque el que administra el distrito debe tener un perfil de permanencia, de pronto, de más años, a efectos de que pueda organizar mejor el vecindario”, agregó.