Humberto Abanto explica qué son las leyes procrimen y cuestiona su posible derogación

En las últimas semanas, el debate político se ha centrado en las denominadas leyes procrimen, un grupo de normas cuestionadas por diversos sectores debido a sus posibles efectos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Algunas bancadas de la Cámara de Diputados y del Senado vienen impulsando su derogación.

Ante esta controversia, el abogado penalista Humberto Abanto explicó los principales alcances de estas disposiciones y cuestionó los argumentos de las autoridades que buscan eliminarlas. Según manifestó, muchos de los políticos que promueven su derogación desconocen el verdadero contenido y las consecuencias jurídicas de las normas.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, Abanto criticó la postura de algunos parlamentarios y especialistas que califican estas disposiciones como leyes favorables al crimen. Asimismo, los invitó a participar en un debate público para analizar sus efectos dentro del sistema de justicia peruano.

“Me llama la atención que tengamos una discusión distante de las leyes procrimen. Invito a un abogado a debatir sobre estas normas, pero ellos nunca debaten. Quienes sostienen que existen supuestas leyes procrimen nunca debaten”, comentó el letrado.

Abanto también se refirió a la Ley 31751, relacionada con los plazos de suspensión de la prescripción penal. De acuerdo con su análisis, esta norma busca corregir errores cometidos durante las investigaciones fiscales y evitar que los ciudadanos permanezcan sometidos a procesos judiciales durante periodos indefinidos.

Abanto analiza la colaboración eficaz y los procesos judiciales

Finalmente, Humberto Abanto brindó su posición sobre la normativa vinculada con la colaboración eficaz y sostuvo que su aplicación debe garantizar reglas claras para las personas que aportan información relevante en investigaciones fiscales. El abogado remarcó que el debate sobre las leyes cuestionadas debe realizarse mediante argumentos jurídicos y no únicamente a partir de posiciones políticas.