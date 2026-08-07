Perú y México anuncian restablecimiento de relaciones diplomáticas

Tras varios meses distanciados, los gobiernos del Perú y de México acordaron, en la fecha, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados.

Asimismo, ambas naciones reafirmaron su respeto al derecho internacional y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, señaló la cancillería peruana.

RELACIONES BILATERALES

Como se recuerda, el 3 de noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México luego de que Betssy Chávez solicitara asilo en la embajada de dicho país.

La relación entre México y Perú comenzó a deteriorarse tras la caída y detención de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso de la República a finales de 2022.

Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces presidente de México, respaldó a Castillo Terrones y concedió asilo a la esposa e hijos del exmandatario golpista.