Ministro del Interior supervisa operativo y patrullaje de la PNP en el emporio comercial de Gamarra

El ministro del Interior, César Astudillo, acudió al emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, para supervisar el despliegue del personal policial en operativos de control y seguridad en la zona.

​Un equipo de Panamericana Televisión corroboró la presencia de una ruta informal de motos eléctricas que operan como "colectivos" a lo largo de la cuadra 5 de la avenida Aviación. Estos vehículos transportan pasajeros por tarifas que van desde los 2 soles, sin contar con placa de rodaje, licencia de conducir ni SOAT.

​Al respecto, el ministro Astudillo señaló que el incremento de estas unidades eléctricas representa un problema creciente, a pesar de las disposiciones vigentes para su formalización e inscripción legal, debido a la resistencia de los conductores. Asimismo, reafirmó que se reforzará el control en todo el emporio comercial.

​Desorden y comercio ambulatorio

En las inmediaciones del Parque Cánepa y avenidas aledañas, se evidencia una gran aglomeración de comercio ambulatorio, presencia de animales (caballos y llamas) en la vía pública y desorden en el tránsito, lo que dificulta el paso de unidades de emergencia y patrulleros policiales.

​Medidas de seguridad

El titular del sector anunció que se mantendrá un patrullaje intensivo y permanente en Gamarra con el objetivo de combatir delitos como la extorsión y el sicariato. Además, se empadronará e identificará los vehículos informales para ordenar la circulación vial en el emporio comercial.