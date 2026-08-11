Diputada Jenny Samanez llegó en bicicleta al Congreso y solicitó espacios de estacionamiento

La diputada del partido Obras, Jenny Samanez, sorprendió al llegar en bicicleta desde el distrito de Chorrillos hasta el Congreso en el Centro de Lima, durante la jornada parlamentaria del último lunes.

La legisladora, quien realizó un trayecto de aproximadamente 19 minutos, utilizó este medio de transporte con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible, la salud y el ahorro de tiempo frente al tráfico vehicular de la capital.

Samanez señaló la ausencia de estacionamientos adecuados para vehículos menores dentro de las instalaciones y anunció que solicitará a la Oficialía Mayor, la habilitación de un área exclusiva para bicicletas, amparándose en el reglamento de la Ley de la Bicicleta (Ley N.º 30936), el cual establece que las instituciones deben destinar al menos el 5% de sus espacios de estacionamiento para este tipo de transporte.

​Escolta capacitada y transporte sostenible

​Durante su recorrido, la parlamentaria estuvo acompañada por su personal de seguridad del Estado. La legisladora detalló que solicitó expresamente que los agentes asignados a su resguardo fueran deportistas, por lo que contó con la compañía de una ciclista y una maratonista.

​Asimismo, la exregidora de Lima reafirmó su compromiso de promover iniciativas legislativas enfocadas en el uso del transporte sostenible y en la mejora del sistema de transporte público en la ciudad.