Tras denuncia de Panorama: congresistas opinan sobre transferencias de dinero de Yenifer Paredes

​La investigación contra la diputada Yenifer Paredes sumó un nuevo capítulo tras la difusión de un informe de Panorama, en el que se detallan transferencias bancarias realizadas por la cuñada del expresidente Pedro Castillo hacia terceros, fondos que presuntamente habrían sido destinados a cancelar una deuda de su hermana y ex primera dama, Lilia Paredes.

Dichas transacciones forman parte de las pesquisas del caso 'Anguía', una presunta red de corrupción orientada al direccionamiento de obras públicas de agua y desagüe en Cajamarca, a cambio de sobornos.

​Posturas en el Parlamento

​Legisladores de diversas bancadas opinaron sobre el tema como Héctor Ventura, de Fuerza Popular y expresidente de la Comisión de Fiscalización, quien sostuvo que las indagaciones previas mostraron a Paredes ejecutando censos en la zona sin ejercer cargo público, acciones que habrían antecedido la adjudicación de licitaciones a empresas favorecidas.

Por su parte, Iber Maraví, representante de Juntos por el Perú y exministro de la gestión de Castillo, señaló que la realización de transferencias entre particulares no constituye una ilícito, salvo que se demuestre un origen ilegal de los fondos.

Inmunidad parlamentaria

​Respecto a la condición procesal de la legisladora, el diputado José Baella, de Renovación Popular, enfatizó que la inmunidad parlamentaria no cobija los hechos investigados, al tratarse de presuntos delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de su función legislativa. Baella instó a que se dé celeridad a las investigaciones correspondientes para esclarecer la verdad de los hechos en el ámbito judicial.