CIT Perú presenta encuesta sobre intención de voto para alcaldías distritales de Lima

La encuestadora CIT Perú presentó los resultados de su más reciente estudio sobre intención de voto para la alcaldía en distritos clave de Lima Metropolitana de cara a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Manuel Saavedra, CEO de CIT Opinión y Mercado detalló que en el distrito de Comas, la medición muestra un triple empate técnico en las preferencias de los electores. Jean Paul Granados, representante de Renovación Popular, encabeza la lista con un 14.3 %, seguido muy de cerca por el exalcalde Raúl Díaz, de Avanza País, con un 14.0 %, y la actual alcaldesa Mónica Acuña, de Podemos Perú, quien alcanza un 11.3 %.

​Por otro lado, la contienda electoral en Villa María del Triunfo muestra un panorama con un liderazgo definido por parte de la población. Guido Íñigo, por el partido Somos Perú, se ubica en el primer lugar con un 33.3 % de las preferencias. Muy por detrás se encuentran candidatos como David Morales, de Avanza País, con un 6.7 %, y Roger Parra, de Acción Popular, con un 6.0 %.

​Tendencia en San Isidro

​En el distrito de San Isidro, las preferencias electorales posicionan en el primer lugar a Víctor Hugo Bazán, del partido Somos Perú, quien obtiene un 18.3 % de respaldo. La disputa por el segundo lugar se mantiene pareja entre Salvador Heresi, de Avanza País, con un 14.0 %, y Javier Paino, de Renovación Popular, quien registra un 11.3 %. No obstante, el distrito presenta una alta proporción de electores indecisos o que prefieren no opinar, cifra que alcanza el 46.8 %.

Datos técnicos

​El estudio estadístico fue elaborado por la consultora CIT Perú entre el 25 de julio y el 4 de agosto de 2026. La investigación contó con una muestra total de 902 encuestas efectivas distribuidas entre las tres jurisdicciones (300 en Villa María del Triunfo, 301 en Comas y 301 en San Isidro), con un margen de error de ±5.7 % para cada uno de los distritos evaluados.