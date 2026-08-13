Keiko Fujimori pide paciencia a la ciudadanía en la lucha contra la inseguridad: “Confíen en este Gobierno”

En medio del despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de las Fuerzas Armadas en las calles de Lima, con el propósito de luchar contra la inseguridad, la presidenta Keiko Fujimori pidió paciencia a los ciudadanos para poder ver los resultados.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, la mandataria pidió a la población confiar en las estrategias que viene aplicando su gestión ante los difíciles momentos que atraviesa el país. Además, enfatizó que pronto se observarán los resultados.

“No podemos dar resultados en 15 días. Por favor, les pido paciencia, pero, sobre todo, que confíen en este Gobierno, porque este Gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad. Sabemos que tenemos que recuperar el orden y tenemos que volver a vivir en paz y sin miedo”, manifestó la jefa de Estado.

INSTITUCIONES DEBEN RECUPERAR LA CONFIANZA

Con la finalidad de que la PNP y las Fuerzas Armadas recuperen la confianza de la ciudadanía, Keiko Fujimori aseguró que su Gobierno viene fortaleciendo ambas instituciones. “Lo primero que estamos haciendo es motivar y levantarles la moral a las instituciones que están en primera fila”, señaló.