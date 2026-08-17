Rafael López Aliaga lidera intención de voto en Lima previo a las Elecciones Municipales 2026

A menos de dos meses de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabeza la intención de voto en Lima Metropolitana con 22.8% de las preferencias, de acuerdo con una encuesta de CIT. López Aliaga figura como primer regidor de la lista de su agrupación tras la renuncia de Luis Rubio, quien inicialmente postulaba a la Alcaldía de Lima.

Detrás de López Aliaga se encuentra el candidato de Avanza País, Francis Allison, quien alcanza el 13% de respaldo ciudadano. En tercer lugar, se ubica el aspirante de Somos Perú, Carlos Bruce, con 12.4% de intención de voto.

¿QUÉ OTROS ASPIRANTES COMPLETAN LOS CINCO PRIMEROS LUGARES?

Luego de López Aliaga, Allison y Bruce se posiciona Daniel Urresti, quien representa a Podemos Perú en la contienda municipal. El exministro del Interior obtiene, por el momento, 9.8% de respaldo ciudadano.

En el quinto lugar del sondeo de CIT aparece el exárbitro FIFA y exalcalde de San Borja, Alberto Tejada, candidato de Acción Popular, quien registra 4.4% de intención de voto.

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

De acuerdo con la ficha técnica difundida, la encuesta se realizó entre el 13 y el 15 de agosto de 2026 y contó con la participación de 500 ciudadanos de Lima Metropolitana. El estudio presenta un margen de error de ±4.4%. Asimismo, un 20.6% de los encuestados aún no sabe o no precisa por quién votará, por lo que el escenario electoral podría variar conforme se acerque la jornada de votación.