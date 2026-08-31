Ancón I será el primero: FF.AA. realizarán control perimétrico en accesos a penales

Como parte de la estrategia del Gobierno para combatir la criminalidad y las extorsiones, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimétrico de los accesos a los establecimientos penitenciarios del país.

El titular del Ministerio de Defensa informó que el plan piloto comenzará en el penal Ancón I (Piedras Gordas) y posteriormente se extenderá a otros cuatro centros penitenciarios.

RETÉN MILITAR

El ministro explicó que se instalará un retén militar en los exteriores de los penales, donde todas las personas deberán pasar por controles antes de ingresar. "Vamos a desplegar equipos de escaneo personal que detectan, no solamente objetos metálicos, cualquier cosa que está acoplada al cuerpo o escondida en una cavidad va a poder ser detectada. Vamos a desplegar equipos de escaneo de bultos para poder escanear los paquetes y la idea es que nadie ingrese al penal si no ha pasado por este retén militar primero", indicó a Exitosa.

La medida será obligatoria para personal del INPE, visitantes y proveedores de alimentos, sin excepciones. Asimismo, señaló que ya se encuentran adquiriendo los equipos y que cuentan con apoyo de la SUNAT y del Palacio de Gobierno para implementar el plan piloto en el menor tiempo posible.

SE RESPETARÁ DECISIÓN DEL CONGRESO

Respecto a la moción de interpelación presentada en su contra por la bancada de Juntos por el Perú, el ministro aseguró que respetará la decisión que adopte el Pleno del Congreso.

Además, si el Parlamento decide interpelarlo, acudirá a responder las preguntas correspondientes. Mientras tanto, el Ejecutivo busca reforzar el control de los penales como parte de sus acciones frente al avance de la criminalidad organizada y las extorsiones.