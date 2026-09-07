Cnel. (R) Max Anhuamán, exjefe de la DINI: “el político debe dejar que la policía se desenvuelva”

El secuestro de un empresario minero y la violenta masacre de cuatro personas en Trujillo ha generado no solo el duelo de varias familias, sino que ha remecido el panorama político policial. Esta semana, tras la liberación del empresario Jenss Martin Lara Tantaquilla, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, anunció su retiro del cargo y su sucesor sería el teniente general, Fredy López Mendoza.

Al respecto, el coronel en retiro Max Anhuamán, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), analizó esta situación y señaló que “las investigaciones van por buen camino”, sin embargo, dijo que la salida de Arriola puede desestabilizar un poco este avance, pero entra en su reemplazo López y se espera que “mañana” no salga este último, en tanto las investigaciones deben continuar “por el bien del país”.

Max Anhuamán dijo que va a “creer en sus palabras” y añadió que Arriola se está retirando por la gobernabilidad y para evitar que haya esta desazón. “Espero que aquellas personas que han estado incentivando, cuando vean la realidad ya no cuestionen, porque si no ya estaríamos ante otra cosa”, opinó.

¿FALTA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN EL GOBIERNO?

El exjefe de la DINI señaló que debe haber una separación entre el político y la policía: “siempre he dicho que el político debe dedicarse a ser el puente entre la presidenta de la República y dejar que la policía se desenvuelva. Cuando hay presiones políticas son esos los resultados”, comentó Anhuamán y añadió que la policía sale a exponer, pero no puede develar las cosas, caso contrario no se habría llegado a la captura de los 12 detenidos ni a la “caleta” secreta de la organización criminal “Los Pulpos”.

Por otro lado, dijo que lo importante de esta operación es que permite visibilizar el grado de la escalada del crimen organizado a nivel nacional. “Estamos viendo cómo una banda [criminal] se ha ido organizando de tal manera que los hechos hoy nos permiten demostrar que hay una logística terrible”, mencionó.

Añadió que es importante que las operaciones deben demorar un tiempo y que presionar no sirve de nada: “a veces la información en nuestro país demora mucho en llegar. Una pericia que debería ser inmediata, puede demora una semana”, explicó el exjefe de la DINI.

LOS POLÍTICOS NO DEBEN ENTROMETERSE

El coronel en retiro, Max Anhuamán, explicó que en la policía hay pocos investigadores, incluso dijo que para que se resuelva el caso del secuestro en Trujillo del empresario Jenss Lara, se debe enviar un equipo de Lima cuando “se debería tener policía descentralizada con la misma capacidad operativa en todo el Perú”, y dijo que este es un problema político no del comandante general de la Policía, que no tiene los recursos ni las gestiones para que se armen los laboratorios y tener mejores policías: “esa es la labor del político, del ministro, no entrometerse ni querer dirigir las investigaciones. Hay un binomio que tiene que funcionar: la Policía y el Ministerio Público”, aseveró.