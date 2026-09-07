Rafael López Aliaga sigue liderando intención de voto previo a las Elecciones Municipales 2026

A menos de un mes de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, los candidatos continúan realizando mítines en diversas zonas de la capital. En ese contexto y de cara a los comicios del 4 de octubre, CIT difundió una encuesta sobre las preferencias electorales de los ciudadanos.

¿QUIÉN LIDERA LA INTENCIÓN DE VOTO EN LIMA?

De acuerdo con las cifras compartidas por la institución, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, continúa siendo el favorito de los electores, con un 33,4 % de respaldo. Esta cifra representa un incremento de más de dos puntos porcentuales.

Por debajo de López Aliaga se encuentra el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, quien alcanza un 12 % de respaldo. En el tercer lugar aparece el aspirante de Avanza País, Francis Allison, con un 11,8 % de apoyo ciudadano.

Más atrás se ubica Daniel Urresti, de Podemos Perú, con un 9,8 %. En el quinto puesto figura Oswaldo Vargas, de Juntos por el Perú, con un 4,8 %; mientras que el candidato de Fuerza Popular, Samuel Daza, ocupa la sexta posición con un 4,2 %.

¿CÓMO ESTÁN LAS PREFERENCIAS EN LOS DISTRITOS DE LA CAPITAL?

La encuesta difundida por CIT no solo midió la intención de voto en Lima Metropolitana, sino también en los distritos de Barranco y San Borja.

En Barranco, el candidato de Somos Perú, Antonio Mezarina, encabeza las preferencias con un 26,3 %. Sin embargo, Manuel Espinoza, de Renovación Popular, le pisa los talones con un 25,3 % de respaldo.

En San Borja, los vecinos podrían elegir a una alcaldesa. Según los resultados, Gina Valeria Casanova, de Somos Perú, lidera la intención de voto con un 23,3 %, seguida por Alberto Tejada Conroy, de Acción Popular, con un 15 %.

Cabe mencionar que el estudio se realizó entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, con una muestra de 1.100 encuestados: 500 en Lima Metropolitana, 300 en Barranco y 300 en San Borja. Además, presenta un margen de error de ±5,7 %.