“No ha habido liderazgo”: Luis Zavala plantea reformas para combatir la inseguridad en Trujillo

El candidato a la alcaldía provincial de Trujillo por el Partido Aprista Peruano, Luis Ángel Zavala Espino, cuestionó la respuesta de las autoridades frente al incremento de la criminalidad en la ciudad y planteó la necesidad de modificar la legislación para otorgar mayores facultades a los gobiernos locales en materia de seguridad ciudadana.

Durante una entrevista, Zavala sostuvo que los ciudadanos de Trujillo viven actualmente con temor debido al incremento de los sicariatos, extorsiones y ataques con explosivos registrados en los últimos años.

El candidato reconoció que la seguridad ciudadana es principalmente competencia de la Policía Nacional, pero señaló que los alcaldes no pueden desentenderse del problema. “El alcalde no puede escapar de su responsabilidad, es el líder del Coprosec”, indicó.

CUESTIONA FUNCIONAMIENTO DE COPROSEC

Zavala criticó el funcionamiento del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y sostuvo que, en Trujillo, este espacio se habría convertido principalmente en una instancia protocolar. “Tiene que haber mayores facultades, pero el estado de emergencia que se ha decretado en la ciudad de Trujillo tampoco ha funcionado”, manifestó.

El candidato consideró que el problema radica en que los alcaldes actualmente no cuentan con facultades suficientes para exigir el cumplimiento de los acuerdos adoptados. Por ello, planteó impulsar reformas legislativas que otorguen mayores herramientas de fiscalización y seguimiento a los gobiernos locales. “No ha habido un liderazgo provincial en la ciudad, cada quien ha pateado para su lado, cada distrito, cada provincia”, expresó.

PROPONE REFORZAR SERENAZGO Y VIDEOVIGILANCIA

Entre sus propuestas, Zavala mencionó el incremento de las patrullas de serenazgo, la identificación de puntos críticos y la instalación de cámaras de seguridad interconectadas que permitan una respuesta más rápida ante hechos delictivos.

También cuestionó la efectividad de algunas inversiones realizadas en sistemas de videovigilancia. “No hay una acción inmediata, en la ciudad de Trujillo se invirtieron 30 millones de soles en centrales de monitoreo y cámaras de vigilancia, simplemente sirve para un registro temporal”, manifestó.