‘Jhonsson Pulpo’ será recluido en la Base Naval del Callao, asegura ministro de Defensa

Tras la captura en Bolivia de Jhonsson Cruz Arce, conocido como ‘Jhonsson Pulpo’, y su posterior extradición al Perú, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, reveló que el presunto líder de la organización criminal ‘Los Pulpos’ será recluido en la Base Naval del Callao.

En declaraciones a Exitosa, Belaúnde Llosa aseguró que el establecimiento penitenciario cuenta con espacio para albergar a uno de los delincuentes más peligrosos del país. Además, señaló que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, podría ser trasladado a un penal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

“Tenemos el alojamiento un poco apretado en la Base Naval del Callao, pero hay dos celdas libres en estos momentos y, si al ‘Monstruo’ lo mandamos a Challapalca, quedaría una tercera. La Base Naval espera a ‘Jhonsson Pulpo’; ese será su destino”, declaró.

Presidenta destaca su captura

Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Keiko Fujimori destacó la captura del presunto líder de ‘Los Pulpos’. “La información nos llegó a través del FBI, y las policías boliviana y peruana trabajaron en conjunto”, manifestó la mandataria.