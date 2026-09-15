César Combina critica a la Cámara de Diputados: “Tiene un carácter obstruccionista”

A más de un mes de que Keiko Fujimori asumiera la Presidencia de la República, César Combina analizó sus primeras semanas al frente del Poder Ejecutivo y los diversos problemas que debe afrontar su gestión, especialmente la inseguridad ciudadana.

En entrevista con Buenos Días Perú, el excongresista recordó que el avance de la criminalidad en el país no es reciente, sino que se remonta a más de dos décadas, periodo durante el cual los distintos mandatarios que pasaron por Palacio de Gobierno no le habrían prestado la atención necesaria.

Además, señaló que resulta complicado que un jefe de Estado y su equipo puedan solucionar, de un momento a otro, problemas que se han consolidado durante años.

“No es natural que entendamos que en 100 días o menos se pueda cambiar una situación [de delincuencia] que se ha consolidado en 25 años, pero sí tenemos la esperanza de contar con una legislación que permita destrabar lo que se tiene que hacer: poner mano dura, devolver el orden y devolverles la seguridad a los peruanos (…) El proceso de criminalización de la sociedad peruana empieza aproximadamente en 2001”, manifestó.

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA EL CONGRESO?

Al ser consultado sobre su percepción acerca del trabajo que viene realizando el Congreso, César Combina sostuvo que la Cámara de Diputados estaría impidiendo que el Poder Ejecutivo adopte medidas en beneficio de los peruanos. “Se ha mantenido con un carácter obstruccionista. Todas las comisiones le han negado las facultades legislativas”, enfatizó.