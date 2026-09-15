Ética abriría segundo proceso contra diputado Julián Pérez por contratación de su presunta pareja

El diputado Julián Pérez Mallqui afronta cuestionamientos tras revelarse que contrató en su despacho congresal a Ketty Susana Landeo Quiñones, quien percibe un sueldo de S/7,202.10 y con quien mantendría una relación sentimental.

​Las imágenes registradas por el programa "Sin Rodeos" revelan a ambas personas saliendo juntas de las instalaciones del Parlamento, realizando actividades cotidianas y compartiendo muestras de afecto durante sus desplazamientos.

Pérez Mallqui camina varias cuadras junto a la trabajadora para luego abordar un taxi y durante el trayecto, el programa de Milagros Leiva los registró besándose y luego él se recuesta sobre el hombro de Landeo Quiñones.

​Reacciones y antecedentes normativos

​Ante la difusión del caso, congresistas de distintas bancadas solicitaron que la Comisión de Ética Parlamentaria inicie las indagaciones correspondientes debido a la prohibición de mantener vínculos laborales con parejas o familiares directos dentro del despacho.

​Este nuevo cuestionamiento se suma a otro proceso abierto en la misma comisión contra el parlamentario por una presunta agresión física previa, agravando su situación al interior del poder legislativo.