Mónica Yaya busca llegar a la Alcaldía de Lima: ¿qué propone la candidata del APRA?

Este domingo 4 de octubre se realizarán en el Perú las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Una de las candidatas a la Municipalidad Metropolitana de Lima es Mónica Yaya, quien representará al APRA en la jornada electoral y buscará convertirse en alcaldesa de la capital.

Durante su visita a Buenos Días Perú, la también abogada dio a conocer sus principales propuestas para los ciudadanos. Además, recordó que cuenta con una destacada trayectoria en la lucha contra la corrupción, tema en el que aseguró que se enfocará desde el primer día de gestión si llega al sillón municipal el 1 de enero de 2027.

“Gracias a los medios de comunicación y a los vecinos que me reconocen cuando camino por las calles, se conoce mi lucha constante contra la corrupción, sea quien sea (…) He sido valiente al enfrentarme a los poderosos y corruptos. También estoy preparada para descabezar a las organizaciones criminales, pero necesitamos un sistema de inteligencia, algo que ya le he solicitado a la presidenta”, comentó.

¿INDIRECTA PARA LÓPEZ ALIAGA?

Con la finalidad de transmitir un mensaje claro, Mónica Yaya pidió a los votantes tener memoria y no brindar su apoyo en las urnas a las autoridades que ya han ocupado cargos públicos y han demostrado incapacidad para gestionar. Asimismo, señaló que la agrupación de Rafael López Aliaga podría ser investigada en los próximos días.

“A los vecinos les digo: no votemos por alcaldes que ya sabemos que son corruptos o que han abandonado a Lima en el peor de los momentos (…) Se ha iniciado un proceso sancionador contra el partido de Rafael López Aliaga por publicidad engañosa”, declaró.

Finalmente, ante el bajo respaldo que estaría recibiendo, según las encuestas difundidas, la abogada y política peruana sostuvo que el símbolo del APRA no aparece en las cartillas que se muestran a los ciudadanos durante la realización de los sondeos.