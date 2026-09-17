Megaoperativo en simultáneo: PNP interviene cinco penales para neutralizar acciones criminales

Con la finalidad de reforzar la lucha contra la criminalidad en el país, la Policía Nacional realizó un megaoperativo en cinco establecimientos penitenciarios, con el objetivo de identificar posibles puntos vinculados a actividades delictivas y detectar a presuntos involucrados en hechos criminales registrados recientemente.

Uno de los penales intervenidos fue el establecimiento penitenciario Castro Castro, declarado en emergencia, donde se inició una exhaustiva requisa que comprendió no solo a los internos, sino también distintos ambientes y puntos de las instalaciones del centro penitenciario.

Asimismo, otras instituciones participaron en el desarrollo del operativo y realizaron intervenciones en zonas aledañas al penal. Durante estas diligencias, se identificó un dispositivo que presuntamente brindaba acceso a internet a los internos.

PRIMERA ACTIVIDAD DEL COMANDANTE FREDY LÓPEZ

Tras la destitución del comandante Arriola, el comandante Fredy López asumió el cargo, marcando así el inicio de su gestión al frente de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, mediante imágenes difundidas a través de la página oficial de la Policía Nacional, se pudo observar al general durante las acciones realizadas en los distintos centros penitenciarios, donde explicó las labores ejecutadas como parte de los operativos.