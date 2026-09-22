Portátiles apoyaron a sus candidatos en la primera jornada del debate municipal

Desde distintos puntos de la capital llegaron grupos de personas con banderas, música y arengas para alentar a sus candidatos a la alcaldía de Lima, que debatían sus propuestas al interior de la Biblioteca Nacional. Las portátiles no dejaron de alentar a sus candidatos antes, durante y después del debate.

Algunos llegaron con horas de anticipación para y empezaron a calentar el ambiente mucho antes de que comenzara la discusión de propuestas, pero el tenso momento electoral cambió con la energía de las portátiles que hicieron de su presencia una fiesta.

SIMPATIZANTES HACEN SENTIR SU RESPALDO

Los simpatizantes del FREPAP llegaron con sus propios músicos y convirtió los exteriores en un concierto: “Estamos desde las 5 de la tarde, apoyando al candidato Segundo Valdés con el pescadito”, señaló un ciudadano.

Desde otros puntos de Lima también llegaron los simpatizantes de Somos Perú para acompañar a su candidato. Y mientras el debate avanzaba dentro del recinto, afuera las portátiles seguían firmes.

Podemos Perú también tuvo su propia animación, entre sus simpatizantes apareció un muñeco representando a Daniel Urresti bailando el conocido “baile de la metralleta”.

Cuando el debate culminó, las portátiles continuaron con sus banderas, sus cánticos y el ánimo de quienes habían llegado para acompañar a sus candidatos hasta el último momento. Así, el primer debate por la alcaldía de Lima tuvo dos escenarios: dentro, los candidatos exponiendo y contrastando sus propuestas; y afuera, sus bases políticas haciendo sentir su respaldo con música, baile, banderas y arengas.