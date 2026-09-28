César Combina denuncia presunto boicot a debates electorales en San Isidro

Este domingo 4 de octubre, los peruanos vuelven a las urnas para las Elecciones Municipales y Regionales 2026. Sin embargo, antes de las votaciones, el candidato de Avanza País a la alcaldía de San Isidro, César Combina, hizo una grave denuncia.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el excongresista detalló que se organizaron varios debates para que los vecinos conozcan las propuestas de los aspirantes al sillón municipal. Sin embargo, aseguró que hubo trabas que impidieron concretarlos.

“Se han caído tres debates en el distrito de San Isidro. Uno fue el de un reconocido canal de televisión; otro, de vecinos; y otro, de estudiantes universitarios. Dos candidatos (Javier Paino y Víctor Bazán) han boicoteado estos debates. Parece que les da temor hablar de la gestión actual y de su vida y proyectos”, manifestó el candidato.

¿QUÉ PROPONE CÉSAR COMBINA PARA SAN ISIDRO?

Al ser consultado sobre sus propuestas para los residentes de San Isidro, César Combina planteó medidas para reducir la congestión vehicular que se registra a diario en el distrito. Además, mencionó cambios en las ciclovías que impulsaría de llegar a la alcaldía.

“Buscamos recuperar el tránsito en San Isidro (…) Vamos a poner horarios de descarga, como en la mayoría de las ciudades del mundo. He sido el único candidato que ha dicho que eliminaremos las malas ciclovías (…) Vamos a reubicarlas en sitios más seguros”, comentó.