Julio Campos sobre acciones del Gobierno de Fujimori: "Pasaron dos meses y no ha ocurrido nada"

Julio Campos, dirigente de transportistas, se pronunció sobre los cinco asesinatos que se han registrado en menos de 48 horas tanto en Lima como en el Callao en pleno estado de emergencia y cuestionó las acciones que viene ejecutando el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En diálogo con Buenos Días Perú el representante exigió al Ejecutivo y al Ministerio del Interior a implementar operativos inmediatos contra la criminalidad, señalando que las autoridades cuentan con las atribuciones necesarias para actuar.

"No necesitamos facultades para que ellos puedan actuar de inmediato y combatir la inseguridad que hoy día vivimos", sostuvo el dirigente gremial al cuestionar la falta de liderazgo político frente a la delincuencia.

Más de dos meses buscando soluciones

​Asimismo, advirtió que la inestabilidad y la zozobra no solo afectan a los transportistas, sino también a microempresarios, comerciantes y ciudadanos que a diario se exponen a extorsiones y asaltos. Recordó que llevan más de dos meses reclamando soluciones al Estado sin obtener respuestas concretas.

​Reestructuración policial y judicial

​Asimismo, Campos planteó la urgente necesidad de una reestructuración integral en la Policía Nacional y el Poder Judicial, exigiendo la depuración de elementos ineficientes y la designación de mandos especializados. "Tienen que ser policías de inteligencia para poder hacer su trabajo y combatir la inseguridad que hoy día vivimos", enfatizó, recalcando que la institución policial debe contar con personal idóneo que conozca a fondo el mapa delictivo.

​Finalmente, cuestionó el rol de los operadores de justicia y solicitó cambios estructurales que incluyan a fiscales y jueces comprometidos con la persecución del delito. Ante ello, insiste en que el Estado debe garantizar la protección ciudadana mediante estrategias operativas claras y un liderazgo firme que frene los crímenes contra el sector transporte.