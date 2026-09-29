ERM 2026: candidato Sergio Castromonte expone sus principales propuestas para La Molina

A menos de una semana para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Buenos Días Perú conversó con el candidato de Avanza País para la alcaldía de La Molina, Sergio Castromonte, quien también es conocido como el candidato “bombero”.

¿QUÉ PROPONE EL CANDIDATO PARA COMBATIR EL TRÁFICO?

Castromonte señaló que uno de los grandes problemas en La Molina es la sobrepoblación del parque automotor, por ello, una de sus propuestas es el anillo periférico vial, el paso a desnivel de la avenida Separadora Industrial: “esa tercera salida del distrito va a dar un aligeramiento del flujo vehicular”, aseguró el candidato.

Añadió que La Molina sufre de tráfico en sus entradas y salidas como las avenidas Javier Prado y Raúl Ferrero. Por otro lado, también está entre sus propuestas los puntos de embarque y desembarque de menores, para que los vehículos que dejan o recogen a los estudiantes de los colegios no se estacionen en cualquier punto.

Mencionó también otras propuestas como los carriles reversibles y semáforos sincronizados para combatir el tráfico y añadió que se necesita más diálogo con la comuna de Lima y otras municipalidades: “el aligeramiento vehicular necesita mesas de diálogo de Lima y los distritos”, comentó el candidato.

¿CÓMO DEJA LA MUNICIPALIDAD LA GESTIÓN DE UCEDA?

Para Castromonte, la gestión de Diego Uceda deja “una municipalidad totalmente quebrada, endeudada”, y por ello planea ejecutar obras que den un impacto directo al vecino como a nivel de transporte y en seguridad, para lo cual quieren recuperar el parque ecológico y el centro de seguridad integral.