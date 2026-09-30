Transportistas se reúnen con el ministro del Interior por medidas de seguridad frente a la delincuencia

Representantes de los gremios de transporte se reunieron con el ministro del Interior, César Astudillo, para coordinar estrategias de seguridad y ampliar la cobertura policial y militar destinada a proteger a las unidades vehiculares.
Tras el encuentro, se acordó la instalación de mesas de trabajo permanentes que se realizarán todos los días a las 4:00 p. m. en la sede ministerial, con la participación del sistema de inteligencia y evaluaciones semanales los días viernes.
Posturas divididas
La medida ha generado opiniones encontradas entre los dirigentes del gremio. Por un lado, un sector de los transportistas confía en el proceso de diálogo continuo con las autoridades y en los operativos policiales orientados a capturar a los responsables de actos criminales.
Mientras que diversos representantes expresaron su escepticismo, calificando los encuentros oficiales como "mecedoras" o paseos que no solucionan de fondo la inseguridad que afecta diariamente a los conductores y pasajeros.
Exigen medidas concretas
Los dirigentes que critican la gestión actual sostienen que las reuniones ministeriales deben traducirse urgentemente en decisiones concretas, exigiendo la implementación de inteligencia operativa y tecnología de punta para garantizar la tranquilidad del sector.