Transportistas se reúnen con el ministro del Interior por medidas de seguridad frente a la delincuencia

​Representantes de los gremios de transporte se reunieron con el ministro del Interior, César Astudillo, para coordinar estrategias de seguridad y ampliar la cobertura policial y militar destinada a proteger a las unidades vehiculares.

Tras el encuentro, se acordó la instalación de mesas de trabajo permanentes que se realizarán todos los días a las 4:00 p. m. en la sede ministerial, con la participación del sistema de inteligencia y evaluaciones semanales los días viernes.

Posturas divididas

​La medida ha generado opiniones encontradas entre los dirigentes del gremio. Por un lado, un sector de los transportistas confía en el proceso de diálogo continuo con las autoridades y en los operativos policiales orientados a capturar a los responsables de actos criminales.

Mientras que diversos representantes expresaron su escepticismo, calificando los encuentros oficiales como "mecedoras" o paseos que no solucionan de fondo la inseguridad que afecta diariamente a los conductores y pasajeros.

Exigen medidas concretas

​Los dirigentes que critican la gestión actual sostienen que las reuniones ministeriales deben traducirse urgentemente en decisiones concretas, exigiendo la implementación de inteligencia operativa y tecnología de punta para garantizar la tranquilidad del sector.