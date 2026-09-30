ERM 2026: candidato Alex Von Ehren presenta sus propuestas de seguridad para Miraflores

En entrevista con Buenos Días Perú, el candidato a la alcaldía de Miraflores por Somos Perú, Alex Von Ehren, expuso sus principales propuestas de gestión y analizó el panorama político actual en el distrito. El postulante detalló los principales retos que enfrenta la jurisdicción y la situación de seguridad ciudadana que genera expectativa entre los vecinos.

Detalló que las encuestas muestran un triple empate técnico en la contienda electoral de Miraflores, entre su agrupación Somos Perú, el candidato Carlos Canales (Renovación Popular) y el exalcalde Jorge Muñoz (Avanza País).

El aspirante cuestionó los procesos judiciales y los bonos de reconocimiento vinculados a la administración del exburgomaestre Muñoz. Asimismo, indicó que cuenta con experiencia previa tras postular en dos veces anteriores y capacitarse en el extranjero en temas de seguridad ciudadana.

Propuestas en seguridad

​En materia de seguridad, el candidato propuso la implementación del plan "Renting", un modelo similar al aplicado en el distrito de Surco que contempla el uso de 112 vehículos operativos las 24 horas del día.

Además explicó que actualmente el presupuesto de serenazgo de Miraflores asciende a S/40 millones, pero que la mitad de la flota vehicular se encuentra malograda o en garajes. Con el nuevo sistema, cada unidad cubriría un patrullaje de 7 manzanas en las 14 zonas del distrito, complementado con una ampliación de las cámaras de videovigilancia de 1,400 a 2 mil equipos para eliminar zonas ciegas.

Futuro del Coliseo Bonilla

​Respecto al emblemático Coliseo Bonilla, Von Ehren indicó que la infraestructura se encuentra actualmente entrampada legalmente entre las opciones dejadas por gestiones anteriores. Su propuesta central para este espacio es transformarlo en un centro deportivo público mediante la concertación directa con ambas partes y los vecinos.