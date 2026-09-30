CCL pide renuncia o rectificación de la presidenta del Poder Judicial

El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Raúl Barrios, exigió la renuncia o rectificación de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, durante el VII Foro de Seguridad Ciudadana y Empresarial.

Durante su participación, el dirigente empresarial argumentó que las afirmaciones emitidas desde dicha institución han faltado a la verdad y que se ha evidenciado una persecución política contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

​Durante su intervención, Barrios también respaldó a la mandataria Keiko Fujimori frente a los cuestionamientos y criticó severamente al Congreso de la República por promover mociones de censura en contra de los ministros del Interior, señalando que estos funcionarios operan como gerentes que necesitan estabilidad para gestionar la seguridad.

​Cuestionamientos ante inseguridad

​El representante del gremio empresarial advirtió que la ciudadanía ya no puede seguir esperando mientras diversos rubros comerciales continúan sufriendo extorsiones y ataques registrados por cámaras de seguridad en todo el territorio nacional. Ante este escenario, la CCL remarcó la urgencia de que el Poder Legislativo apruebe la solicitud de facultades solicitada por el Ejecutivo.

Dotación a PNP y FF.AA.

​Asimismo, señaló que a diferencia de los congresistas y altas autoridades que cuentan con resguardo permanente, el ciudadano de a pie se encuentra desprotegido, por lo que resulta indispensable dotar de normas claras que permitan una intervención inmediata de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.