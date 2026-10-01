Candidato Renato Otiniano propone reforzar seguridad y recuperar espacios públicos en Miraflores

El candidato del Partido Morado a la Municipalidad de Miraflores, Renato Otiniano, presentó sus principales propuestas de campaña y cuestionó algunos aspectos de la actual gestión municipal.

Otiniano se refirió a temas como el uso de los espacios públicos, la seguridad ciudadana, el tránsito y el crecimiento inmobiliario en Miraflores, cuestionando la cuestionó la ejecución de determinadas obras y afirmó que algunas decisiones municipales no habrían tomado en cuenta las opiniones de los residentes.

Además, señaló que su plan de gobierno fue elaborado a partir de reuniones con la comunidad y que contempla tres ejes principales. Entre ellos mencionó la seguridad, el tránsito y la recuperación de los espacios públicos.

CUESTIONA GESTIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS

El candidato del Partido Morado recordó sus cuestionamientos relacionados con el uso de los espacios públicos y señaló que, durante su labor como regidor, respaldó reclamos de vecinos frente a intervenciones del personal de fiscalización.

Otiniano también cuestionó el desarrollo del denominado corredor turístico Miraflores-Barranco y afirmó que el proyecto debió contar con mayor participación vecinal.

PROPONE REFORZAR SERENAZGO

En lo que respecta a seguridad ciudadana, propuso recuperar el patrullaje de los serenos en las calles y planteó contar con una fuerza de 1.200 efectivos de serenazgo desplegados en diferentes sectores del distrito.

Por otro lado, respecto al tránsito, el candidato planteó implementar un sistema de estacionamiento rotativo para evitar que vehículos permanezcan durante varias horas en las calles.