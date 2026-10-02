Coronel Alwaman cuestiona expresiones violentas contra la presidenta Fujimori

El coronel Max Alwaman Centeno cuestionó las expresiones realizadas durante una reunión virtual en la que algunas personas habrían planteado acciones violentas contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Alwaman sostuvo que las autoridades competentes deberían identificar a las personas que participaron en la reunión y determinar si sus expresiones podrían configurar algún delito. Asimismo, cuestionó la respuesta de los organismos de inteligencia y seguridad frente a este tipo de situaciones.

ADVIERTE QUE EXPRESIONES PODRÍA CONSTITUIR DELITOS

Además, hizo referencia a expresiones como "yo la desaparezco y no me importa irme a la cárcel 500 años", indicando que este tipo de afirmaciones deben ser analizadas por las autoridades para establecer si podrían constituir una amenaza o una instigación a cometer un delito.

Alwaman también señaló que la inteligencia preventiva debe permitir identificar posibles riesgos antes de que se concrete un hecho violento, fortaleciendo las labores de inteligencia y seguimiento de situaciones que puedan representar una amenaza para autoridades y ciudadanos.

REFORZAR INTELIGENCIA CONTRA CRIMINALIDAD

Por otro lado, el coronel sostuvo además que las labores de inteligencia deberían tener un papel central en la lucha contra la criminalidad y evitar que las autoridades actúen únicamente después de que ocurran los delitos.