Expectativa en exteriores de la vivienda de Francis Allison ante estrecho margen electoral

​Medios de comunicación permanecen apostados en el frontis del domicilio del candidato a la alcaldía de Lima a la espera de un pronunciamiento oficial tras la actualización de resultados de la ONPE.

Los exteriores de la vivienda del candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, ubicada en el distrito de Magdalena, concentran diversos medios de comunicación este lunes ante la expectativa de un pronunciamiento oficial sobre el resultado de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Un equipo de Buenos Días Perú se encuentra en el lugar a la espera de declaraciones del candidato de Avanza País tras el reciente avance en el conteo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

​Desde tempranas horas, equipos de prensa se han apostado en el frontis del domicilio para registrar cualquier salida o ingreso del entorno familiar y político de Allison. Hasta el momento, la dinámica en el lugar se mantiene con tranquilidad, sin reportarse salidas de personajes políticos ni confirmarse un horario exacto para una conferencia de prensa.

​Panorama electoral y conteo de votos

​La expectativa informativa surge en medio de un escenario sumamente ajustado frente a Rafael López Aliaga, donde el reporte oficial de la ONPE con el 92.019% de actas contabilizadas refleja una diferencia de aproximadamente 41 mil votos entre ambos contendientes.

​Paralelamente, el escenario electoral involucra a Carla Robbiano, esposa de Allison, quien registra una ventaja superior al 60% de votos contabilizados en su postulación a la alcaldía distrital de Magdalena.