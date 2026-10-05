Mininter activa investigación tras difusión de presuntas amenazas contra presidenta Keiko Fujimori

El Ministerio del Interior (Mininter) emitió un comunicado en donde informa que pone en conocimiento del Ministerio Público un informe sobre expresiones violentas y amenazas de muerte contra la presidenta de la República, Keiko Fujimori, para las acciones que correspondan.

En esa línea, el Mininter, a través de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), activó de manera inmediata una investigación tras la difusión de material audiovisual que contiene presuntas expresiones de carácter violento relacionadas con la vida e integridad de la presidenta de la república.

Diligencias de investigación

En ese sentido, la Dircote viene desarrollando las diligencias necesarias para establecer la identidad real de los participantes, verificar la autenticidad e integridad del material audiovisual, determinar el contexto en el que se produjeron las expresiones y establecer la eventual existencia de actos de coordinación o concertación vinculados con los hechos materia de investigación.

Como parte de este proceso, los elementos obtenidos han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público mediante el Informe N.º 284-2026-DIRCOTE-PNP/DIVOEC-DEPOTC, para las acciones que correspondan dentro del ámbito de sus competencias.

Compromiso institucional

El Ministerio del Interior, a través de la PNP, informó que continuará desarrollando con firmeza las diligencias especializadas necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, con objetividad, profesionalismo, estricto respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico, reafirmando su compromiso con la prevención, la seguridad y la defensa del orden constitucional y democrático.