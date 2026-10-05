Verónika Mendoza lidera resultados electorales en Cusco: “hemos hecho una campaña honesta”

Verónika Mendoza sería la virtual ganadora en Cusco, pues la encuesta a boca de urna realizada por la encuestadora DATUM a nivel nacional, le da 33.7 %, en tanto la ONPE está al 72% y le da el 30.89 %. Sin embargo, la candidata política ha pedido paciencia a sus seguidores.

“Con mucha humildad y orgullo, hemos hecho una campaña limpia, honesta y transparente y eso para nosotros ya es una gran victoria. Creo también que hemos logrado construir algún nivel de confianza con un sector importante de la ciudadanía más que nada con el diálogo escuchando a la gente sus demandas y críticas. Esto es un paso muy importante para reconstruir la confianza en la democracia, en las instituciones, y sobre todo entre los cusqueños”, manifestó.

Añadió que un eventual gobierno suyo buscará seguir generando confianza entre quienes votaron y no votaron por ella.

¿SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

Hay una situación que ha generado confusión entre la ciudadanía, pues en el marco normativo indica que solo se da segunda vuelta en las candidaturas a gobiernos regionales. Para lo cual, Mendoza tendría que superar el 30% y podría ganar en primera vuelta, pero con los resultados que se da hasta ahora la ONPE se muestra que ya habría superado esta valla electoral.

En tanto, los militantes se han mostrado cautelosos ante los resultados y recién esperarán a horas de la tarde para tener más claridad de si la candidata irá a segunda vuelta o no.

RETOS PENDIENTES EN CUSCO

Por otro lado, del próximo gobernador de Cusco tiene grandes retos pendientes, uno de ellos, el más importante, es el aeropuerto de Chinchero, que se ha convertido en la principal obra emblemática de la ciudad imperial.