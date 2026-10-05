“Ojalá limemos esas asperezas”: Carlos Álvarez llama a la unidad y respalda a López Aliaga

Carlos Álvarez se refirió a la alianza que mantiene con Rafael López Aliaga en torno a la seguridad ciudadana y señaló que ambos equipos vienen trabajando en propuestas y estrategias de inteligencia para enfrentar la criminalidad en Lima.

Álvarez sostuvo que la seguridad es el principal problema que enfrenta el país y planteó la necesidad de una coordinación entre la Municipalidad de Lima, el Gobierno central, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Asimismo, señaló que los planes que viene preparando su equipo serán presentados a López Aliaga para que este evalúe su eventual aplicación y remarcó que su objetivo es contribuir a una estrategia conjunta frente al avance de la criminalidad.

LA SEGURIDAD REQUIERE DE UN TRABAJO ARTICULADO

Álvarez, explicó que una de las dificultades para enfrentar la delincuencia está relacionada con las limitadas competencias de los gobiernos locales. Por ello, planteó que el municipio trabaje de manera coordinada con el Poder Ejecutivo y otras instituciones para desarrollar estrategias frente al crimen organizado y otros delitos.

Asimismo, defendió su propuesta de crear una Policía Municipal Metropolitana, iniciativa que ya había planteado durante el proceso electoral como alternativa para atender delitos comunes y reforzar la seguridad en la capital.

ESPERA QUE LÓPEZ ALIAGA COMPLETE SU EVENTUAL MANDATO

También fue consultado sobre la posibilidad de que López Aliaga no complete un eventual periodo de cuatro años al frente de la Municipalidad de Lima. “Bueno, habría que preguntárselo a Rafael López Aliaga”, respondió.

Por otro lado, hizo un llamado a dejar atrás las confrontaciones de la campaña y sostuvo que los distintos sectores políticos deberían trabajar de manera conjunta frente a la inseguridad. “Ojalá limemos esas asperezas por el bien del país”.