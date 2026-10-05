Carla Robbiano, virtual alcaldesa de Magdalena, habla sobre la candidatura de su esposo Allison

Carla Robbiano, candidata a la alcaldía de Magdalena del Mar y esposa de Francis Allison, dio algunas declaraciones para la prensa luego de ser la virtual ganadora electoral. Señaló que, pese a las últimas encuestas, lo más sensato es esperar.

Luego, se refirió a su esposo, Francis Allison, que postula a la alcaldía de Lima: “creo que sería el mejor alcalde de Lima, porque conoce de la gestión, tiene experiencia y sabe cómo hacer funcionar las cosas que no están funcionando en Lima”, señaló la candidata.

“HAY QUE TRABAJAR CON LA AUTORIDAD QUE ESTÉ EN ESE MOMENTO”

Por otro lado, aseguró que en el caso de que Rafael López Aliaga termine siendo elegido para la alcaldía de Lima, Carla Robbiano señaló que no habría problema trabajar con él para beneficio del distrito de Magdalena: “yo me debo ahora a mis vecinos y hay que trabajar con la autoridad que esté en ese momento”, enfatizó.

Asimismo, explicó que ha recibido muchos pedidos de los vecinos y lo más importante es la seguridad, por lo que aseguró que va a seguir con esa tarea y no retrocederá en lo que ya se ganado: “En Magdalena se puede caminar tranquilo y eso les interesa más a los vecinos”, explicó.

FRANCIS ALLISON: “HAY MUCHAS ACTAS IMPUGNADAS”

Por otro lado, el candidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, dio también declaraciones a la prensa y señaló que “hay muchas actas impugnadas todavía que pueden significar el cambio en los resultados, pero hay que esperar un poco más”. Añadió que los personeros han hecho impugnaciones por diferentes motivos, y dijo que uno de los sitios importantes donde hay actas muchas impugnadas es Ate.

Finalmente, volvió a asegurar que es un demócrata, por lo que respetará los resultados electorales.