César Pérez prioriza la seguridad y pide trabajo conjunto contra la delincuencia en el Callao

César Pérez, quien encabeza los resultados para la alcaldía provincial del Callao tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aseguró que su próxima gestión tendrá como una de sus principales prioridades la lucha contra la inseguridad ciudadana.

El actual alcalde señaló que buscará trabajar de manera articulada con el Gobierno Regional del Callao y el Gobierno central para enfrentar problemas como la delincuencia y la extorsión.

Además, agradeció a los ciudadanos que respaldaron su candidatura y sostuvo que retomó sus funciones en la municipalidad luego de permanecer de licencia durante parte de la campaña electoral.

SEGURIDAD CIUDADANA SERÁ UNA DE SUS PRIORIDADES

Pérez destacó que durante la gestión municipal se incrementó la infraestructura destinada a la vigilancia del Callao. Según detalló, actualmente existen 740 cámaras de seguridad de última generación, algunas con reconocimiento de placas y rostros, además de 50 bases descentralizadas y seis centros de videovigilancia e inteligencia.

Asimismo, estimó que el Callao debería contar con al menos 3,000 cámaras operativas para cubrir puntos estratégicos, como las vías de acceso al puerto, almacenes y zonas de conexión con distritos como Ventanilla, Carmen de la Legua y Bellavista.

INVERSIÓN Y COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL

Por otro lado, uno de los pedidos por el candidato está relacionado con la Policía Nacional, donde cuestionó los constantes cambios en la jefatura de la Región Policial Callao y señaló que, durante los primeros meses de su gestión, han pasado tres generales por dicho cargo.