Jennifer Infantas cuestiona delegación de facultades por parte del Ejecutivo al Congreso

La Cámara de Diputados aprobó la noche del martes 6 de octubre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, aunque redujo considerablemente el pedido presentado inicialmente por el Gobierno.

La propuesta aprobada comprende 20 puntos relacionados con seguridad ciudadana y acciones frente al Fenómeno El Niño, con un plazo de 90 días. La decisión se produjo después de una extensa jornada de debate y varias modificaciones al texto.

El pedido original del Ejecutivo contemplaba 66 medidas agrupadas en ocho materias y planteaba una delegación por 120 días; sin embargo, la Comisión de Constitución terminó planteando una fórmula mucho más acotada. El dictamen finalmente recibió 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.

DELEGACIÓN DE FACULTADES GENERA DEBATE

Para la analista política Jennifer Infantas, uno de los aspectos que debía evaluarse era la magnitud del pedido original. Según explicó, presentar 66 medidas podía ser considerado un planteamiento amplio, pero también podía representar una estrategia del Ejecutivo para trasladar al Parlamento la responsabilidad sobre aquellas medidas que finalmente no fueran aprobadas.

El escenario también evidencia las diferencias entre las bancadas respecto al alcance que debería tener la delegación. Mientras algunas agrupaciones respaldaron una fórmula limitada, otras buscaron mantener o incorporar más materias al texto.

SENADO TENDRÍA LA ÚLTIMA PALABRA

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el debate continuará ahora en el Senado. La revisión en la segunda cámara se produce en el marco del nuevo sistema bicameral y podría convertirse en otro punto de discusión política debido a las distintas posiciones que existen sobre el alcance de las facultades solicitadas por el Ejecutivo.

Por otro lado, Infantas sostuvo que el proceso no debería quedarse únicamente en el intercambio político entre ambas cámaras, sino traducirse en medidas concretas frente a problemas como la inseguridad y el desempleo.