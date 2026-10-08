Jesús Maldonado defiende su candidatura y responde a cuestionamientos por contrataciones municipales

El actual alcalde de San Juan de Lurigancho y candidato a primer regidor por Somos Perú, Jesús Maldonado, se pronunció sobre su condición de virtual alcalde del distrito tras los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Maldonado obtuvo más de 243 mil votos, según el avance de los resultados oficiales de la ONPE, aunque su proclamación deberá seguir el procedimiento correspondiente de las autoridades electorales. Asimismo, agradeció el respaldo recibido por los vecinos y sostuvo que su postulación tuvo como objetivo garantizar la continuidad del proyecto desarrollado durante su actual gestión.

El alcalde señaló que la situación debe analizarse desde el ámbito jurídico y no político, explicando que existen antecedentes de resoluciones electorales en los que el primer regidor asume la conducción municipal cuando el candidato inicialmente inscrito para la alcaldía renuncia.

MALDONADO RESPONDE A CUESTIONAMIENTOS

Consultado por los cuestionamientos relacionados con informes de la Contraloría sobre contrataciones menores a 8 UIT, el candidato negó que existiera algún direccionamiento o favorecimiento hacia determinadas empresas, donde sostuvo que las adquisiciones observadas respondieron al procedimiento utilizado por el área de logística de la municipalidad para solicitar cotizaciones a proveedores.

Además, explicó que, según su versión, las modificaciones en las obligaciones de registro generaron dificultades para varias municipalidades y que las operaciones posteriormente fueron registradas y rechazó las versiones que lo vinculan directamente con las empresas contratadas y afirmó que las acusaciones fueron utilizadas durante la campaña electoral para cuestionar su candidatura

SEGURIDAD Y OBRAS

Por otro lado, el virtual alcalde planteó continuar con la recuperación de parques, alamedas y espacios públicos, además de fortalecer el comercio formal. En materia de seguridad, reconoció que el distrito continúa enfrentando delitos de mayor complejidad, como sicariato y extorsión, aunque sostuvo que los robos y hurtos en determinados sectores se han reducido.