Presidenta Keiko Fujimori anunciará nuevos lineamientos para gestión de la disciplina escolar

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunciará este lunes desde la institución educativa Felipe Santiago Estenos, ubicada en Chaclacayo, un conjunto de lineamientos orientados a regular la disciplina escolar dentro de los planteles educativos a nivel nacional.

El anuncio oficial se realizará junto al titular del Ministerio de Educación para establecer normativas que fortalezcan la seguridad, el orden y el bienestar en el entorno escolar de los estudiantes.

Se espera que entre las disposiciones gubernamentales se encuentren diversas restricciones específicas para el uso de equipos celulares por parte de los alumnos tanto al interior de los centros educativos como fuera de ellos durante las horas de clases.

​Fomento de convivencia escolar

​Asimismo, los nuevos lineamientos oficiales están diseñados para promover una convivencia pacífica y prevenir situaciones de conflicto en la comunidad estudiantil, garantizando espacios seguros para los menores durante toda la jornada. Las mandataria detallará los alcances normativos que las instituciones educativas deberán implementar para salvaguardar la integridad física y el desarrollo adecuado del alumnado.

​La presentación de estas políticas educativas se lleva a cabo en el marco de acciones preventivas impulsadas por el Gobierno central para abordar problemáticas disciplinarias recurrentes en el sistema educativo nacional.