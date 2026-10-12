Uso indebido de celular y tardanzas injustificadas serán consideradas faltas graves en colegios

El uso indebido de celulares y otros dispositivos electrónicos, así como acumular más de tres tardanzas injustificadas en un bimestre, serán considerados faltas graves en los colegios públicos del país, según anunció este lunes el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante la presentación de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar.

La actividad se desarrolló en una ceremonia encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en la institución educativa Felipe Santiago Estenos, ubicada en el distrito de Chaclacayo, donde el titular del sector explicó que la iniciativa busca establecer reglas claras y medidas proporcionales para devolver autonomía a directores y docentes, además de restablecer la nota de conducta y promover la participación de los padres de familia.

Clasificación de faltas

Los nuevos lineamientos clasifican las conductas en tres niveles: leves, graves y muy graves. En el nivel leve figuran distracciones en clase; mientras que en el rango grave se ubican el uso indebido de celulares, daños a la propiedad escolar, reincidencia en faltas, agresiones físicas o psicológicas leves, consumo de sustancias prohibidas y retos peligrosos.

Por su parte, la escala de faltas muy graves abarca el acoso escolar, violencia sexual, extorsión, cobro de cupos, uso de armas o explosivos, robo, fraude en evaluaciones y discriminación. Ante cualquier incidente, el personal educativo deberá intervenir de inmediato y notificar al director en un plazo máximo de 24 horas si se trata de una falta grave o muy grave, informando posteriormente a la familia para aplicar las medidas correspondientes.

Sanciones y reinserción educativa

Las medidas correctivas para faltas leves contempla amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño y separación temporal del aula, mientras que las sanciones a cargo de la dirección incluyen suspensión de hasta tres días hábiles, matrícula condicional y la separación definitiva.

Respecto a los estudiantes sancionados con la expulsión, el ministro Chang precisó que continuarán sus estudios mediante una modalidad híbrida a cargo de la UGEL, recibiendo enseñanza virtual, atención presencial y acompañamiento psicológico para su reinserción, derivándose el caso a la comisaría o Fiscalía en caso se configure una infracción penal.