Exministro Becerra pide mayor firmeza frente al bullying y cuestiona las normas escolares

El exministro de Educación Óscar Becerra se pronunció sobre las nuevas disposiciones relacionadas con la disciplina en los colegios y la posibilidad de aplicar sanciones a los estudiantes que cometan faltas graves.

Asimismo, sostuvo que la formación de niños y adolescentes debe incluir el aprendizaje de límites y el respeto por los derechos de los demás y consideró que las instituciones educativas deben contar con normas claras para enfrentar situaciones de acoso escolar y otras conductas que pongan en riesgo a estudiantes y docentes.

En ese sentido, defendió la posibilidad de separar a los alumnos que incurran en faltas extremas, al señalar que las víctimas no deberían verse obligadas a abandonar sus centros educativos mientras los agresores permanecen en ellos. Además, cuestionó la participación de algunos padres de familia cuando se presentan conflictos entre sus hijos y los profesores.

DISCIPLINA ESCOLAR Y EXPULSIÓN DE ESTUDIANTES

Becerra señaló que las normas de convivencia deben aplicarse tanto en colegios públicos como privados. También precisó que la expulsión de un estudiante es una medida posible, aunque debe considerarse como el último recurso, después de evaluar otros mecanismos, como la matrícula condicional y los protocolos establecidos para atender las faltas.

El exministro también se refirió a la responsabilidad de los padres en la formación de sus hijos y sostuvo que la educación no puede entenderse como un servicio comercial en el que el cliente impone todas las condiciones.

PIDE REVISAR LAS LEYES SOBRE MENORES INFRACTORES

Por otro lado, el uso de menores de edad por parte de organizaciones criminales para cometer delitos. El exministro manifestó su preocupación por los casos en los que adolescentes son captados para participar en asesinatos y otras actividades ilícitas, y sostuvo que el Congreso debería revisar la legislación para evitar que los menores sean utilizados por estas redes y plantear sanciones que guarden relación con la gravedad del delito.