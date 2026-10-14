Keiko Fujimori presenta plan de distribución de materiales educativos para el año escolar 2027

​La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó el plan de distribución de materiales educativos para el año escolar 2027 desde el distrito de Breña, con el objetivo de asegurar el despacho de recursos antes del inicio de clases frente al inminente fenómeno El Niño.

​La mandataria indicó que el Ministerio de Educación emitió una resolución para modificar el cierre del calendario escolar debido a las intensas precipitaciones estimadas para la quincena de noviembre.

Fujimori Higuchi manifestó que se encuentra en marcha un proceso de revisión de los textos escolares para eliminar sesgos ideológicos y garantizar contenidos objetivos en la formación de los alumnos.

Interconectividad satelital en colegios

Durante la actividad, la jefa de Estado anunció que a mediados del próximo año todos los colegios del país contarán con interconectividad satelital como parte de la transformación digital impulsada por el Gobierno.

Monitoreo de incendios forestales



​En paralelo, detalló que el Ejecutivo mantiene un monitoreo constante junto a las Fuerzas Armadas y los bomberos frente a las emergencias por incendios forestales reportadas en regiones del sur como Cusco.

Se pronuncia por salud del Papa León XIV

Por otro lado, la mandataria expresó su solidaridad y preocupación ante el diagnóstico de salud del papa León XIV y señaló que su recuperación tomará varias semanas más de lo previsto. La jefa de Estado indicó que, si bien los preparativos para su visita oficial continúan, el Ejecutivo comprende que podría haber cambios en el calendario de su llegada, priorizando que su santidad logre una pronta recuperación.