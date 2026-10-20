Analista político destaca la figura de Keiko Fujimori en el Gobierno: “Es muy fuerte”

En medio del pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori, que se debatirá el miércoles 21 de octubre en el Congreso, el analista político Henry Rafael destacó la figura de la mandataria en el Poder Ejecutivo.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el especialista aseguró que la imagen política de Fujimori Higuchi tiene mucho peso, por lo que los integrantes del gabinete que lidera el premier Luis Galarreta deben hacer un esfuerzo adicional para estar a la altura de la dignataria.

“En el Perú, la figura política de Keiko Fujimori es mucho más fuerte como valor específico que lo que han sido Pedro Castillo, Dina Boluarte o (Francisco) Sagasti (…). La palabra y la figura de Keiko Fujimori tienen un peso muy fuerte. El gabinete de ministros tiene que trabajar mucho más para poder equilibrar ello”, manifestó.

Además, Henry Rafael enfatizó que el llamado de la presidenta a un trabajo conjunto entre todos los poderes del Estado podría incrementar su popularidad entre la ciudadanía. “Creo que es un momento para llamar a la unidad; es vital”, sostuvo.

COMPORTAMIENTO DEL CONGRESO ANTE EL PEDIDO DE FACULTADES LEGISLATIVAS

Tras el pedido de facultades legislativas del Gobierno para abordar los problemas que afectan a los ciudadanos, Henry Rafael aseguró que los peruanos perciben de manera negativa la actitud que viene adoptando el Congreso frente a este tema.

“Pensé que este Congreso iba a dar una mejor performance que el anterior. Lo más triste que veo es por un affaire de grupos de izquierda (…). Me sorprende que crean que ser oposición y el obstruccionismo son lo mismo, y también que crean que la ciudadanía está a su favor, cuando creo que la ciudadanía está viendo muy mal el comportamiento de parlamentarios que dejan las sillas vacías o se están oponiendo por oponer”, comentó.