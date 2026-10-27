Keiko Fujimori sobre Comando Unificado: "Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales"

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción de la institución educativa José María Arguedas Altamirano, situada en el distrito de Santa Anita.

Durante el acto, que contó con la presencia del ministro de Educación, José Antonio Chang, la jefa de Estado indicó que esta obra representa el primer plantel de un total de dos mil colegios que su administración proyecta construir en los próximos años.

Asimismo, la mandataria destacó que este esfuerzo forma parte de una iniciativa multisectorial orientada a destrabar proyectos paralizados y dotar a los estudiantes de espacios escolares modernos y seguros. En esa línea, al ser consultada por los primeros meses de su gestión mencionó que "El balance vendrá a los 100 días".

Medidas en seguridad

Fujimori Higuchi se refirió al trabajo coordinado del Comando Unificado. "Nosotros estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado" (...) "Hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales, este es un trabajo que se inicia con mucha fuerza, se han logrado capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar", manifestó.

Reglamento de disciplina escolar

Por su parte, el ministro de Educación, José Antonio Chang, informó que su cartera procesa cientos de sugerencias ciudadanas e institucionales sobre el nuevo reglamento de disciplina escolar y precisó que el documento normativo será oficializado antes del fin de semana para establecer medidas sancionadoras que garanticen una adecuada convivencia en los colegios del país.