Keiko Fujimori visitará el megapenal CECOT durante su viaje oficial a El Salvador

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se trasladará este jueves al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, como parte de su visita oficial para conocer las medidas de seguridad penitenciaria implementadas durante el Gobierno de Nayib Bukele.

Los medios de comunicación fueron invitados desde las 6:00 a.m. a la Casa Presidencial para cubrir la visita de ambos mandatarios, asimismo, indicó que los controles de seguridad para acceder al megapenal son estrictos y que existen restricciones para grabar determinadas instalaciones gubernamentales.

Además, la agenda de la mandataria incluye una reunión con el presidente salvadoreño durante la mañana y encuentros en la Casa Presidencial por la tarde, junto con los ministros y funcionarios que integran la comitiva peruana.

VISITA AL CECOT Y REUNIONES BILATERALES

El CECOT es una prisión de máxima seguridad considerada uno de los principales símbolos de la política de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele. La delegación peruana acudirá a sus instalaciones para conocer su funcionamiento y las medidas penitenciarias aplicadas en el combate contra las organizaciones criminales.

Asimismo, la seguridad ciudadana es uno de los asuntos centrales de la agenda, aunque cualquier posible aplicación de medidas salvadoreñas en territorio peruano requeriría una evaluación de las autoridades nacionales.

KEIKO FUJIMORI CONTINUARÁ CON SU AGENDA EN EL SALVADOR

Por otro lado, este jueves están previstas reuniones en la Casa Presidencial, donde la presidenta estará acompañada por los integrantes de su comitiva, entre ellos el ministro del Interior y el titular de Salud, Luis Dyer, según el reporte periodístico.