Keiko Fujimori evalúa avances en salud y educación durante su visita oficial a El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori continua su visita en El Salvador, a donde acudió con un grupo de ministros. Hoy la agenda continúa con la visita a un hospital para observar cómo se ha implementado la telemedicina de manera exitosa en el gobierno de Nayib Bukele, además también estará en un colegio para conocer las reformas para evitar el ingreso de los estudiantes al mundo delincuencial.

Hasta el momento, el presidente Bukele manifestó que hay orden en colegios y, en cuanto a salud, hay mejoras en cuanto a las esperas y colas gracias a la tecnología usada en hospitales. Aunque se trata de un país mucho más pequeño que el nuestro, pues tiene alrededor de 6 millones de habitantes, la presidenta Fujimori dijo que buscará llevarse lo mejor del país y adaptarlo al nuestro.

RECIBIMIENTO CON HONORES Y FIRMA DE ACUERDOS BILATERALES

Según comentó Karina Novoa, periodista de Panamericana Televisión en El Salvador, Keiko Fujimori estuvo en la Casa Presidencial con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el Salón de Honor, donde la mandataria tuvo un recibimiento protocolar, que incluyó honores especiales, la interpretación de himnos nacionales y la presencia de banderas de ambos países.

En dicha reunión, los presidentes suscribieron una declaración conjunta en la que acordaron profundizar la relación bilateral con una agenda orientada a resultados, además firmaron acuerdos para afianzar la cooperación en salud, seguridad, justicia y turismo, así como el establecimiento de una Asociación Bilateral que reafirma la hermandad entre ambas naciones.