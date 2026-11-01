Keiko Fujimori no asistirá a Cumbre de Jefes de Estado en España ante alerta por fuertes lluvias en el norte

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció este domingo 1 de noviembre que no viajará a España para participar en la trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo en Madrid.

A través de su cuenta de X, la mandataria detalló que la decisión responde a la necesidad prioritaria de dirigir y supervisar las acciones de respuesta del Ejecutivo ante el incremento de las precipitaciones en la zona norte del país.

El anuncio oficial se produce tras el reporte emitido por el Comando FEN, el cual advirtió sobre el incremento de lluvias a partir de esta noche. Frente a este escenario, Fujimori dispuso la activación de todos los protocolos de emergencia y la movilización inmediata de recursos estatales.

Ministro de Defensa viaja a Tumbes

Como parte de las primeras acciones, la jefa de Estado detalló que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, se dirige hacia la región Tumbes para coordinar la logística y las intervenciones operativas requeridas.

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

Cabe resaltar que, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno reúne a líderes de 22 naciones iberoamericanas para tratar temas clave como la cooperación regional frente a desastres naturales, la transformación digital y el desarrollo sostenible.