Elecciones Municipales 2026: Jesús Maldonado cuestiona al JNE por demora en la entrega de credenciales

A más de un mes de haberse realizado las elecciones municipales y regionales 2026, el actual alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL) y candidato a primer regidor, Jesús Maldonado, quien se impuso en las urnas con más del 45% de las preferencias, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la demora en la entrega de credenciales a las autoridades electas.

Durante su entrevista en Buenos Días Perú, el burgomaestre del distrito más grande de Lima recordó que no es la primera vez que se haya permitido la postulación de alcaldes a cargo de regidor. Además, descartó una candidatura encubierta.

“El JNE no respeta su propia jurisprudencia porque esta situación ya tiene dos elecciones anteriores. Varios alcaldes del interior del país se encontraban bajo el mismo escenario y donde el JNE les dijo: Como no han postulado al cargo de alcalde y postulado al cargo de regidores, les corresponde la sucesión (…) En SJL, el propio Jurado Electoral Especial (JEE) en más de tres oportunidades indicó que estaba postulando al cargo de regidor”, declaró.

LA SOLUCIÓN DE JESÚS MALDONADO

Al ser consultado sobre una solución que tendría que darle el Jurado Nacional de Elecciones a los candidatos, Jesús Maldonado mencionó que deberían entregarse las credenciales. “Se les deben dar en la figura que hayan ganado. A mí lo que me corresponde es la credencial de primer regidor”.