El último domingo 15 de noviembre, Keiko Fujimori partió del Perú rumbo a China para participar en APEC 2026, evento que reunirá a representantes de más de 20 economías que buscan fortalecer sus vínculos comerciales y diplomáticos.

El viaje de la mandataria ha generado incomodidad en diferentes sectores del Congreso. Sin embargo, el excanciller Javier González-Olaechea resaltó, en Buenos Días Perú, la importancia económica que tiene esta cumbre para nuestro país.

“En primer lugar, es la zona de mayor crecimiento comercial del mundo. Nosotros tenemos una posición estratégica, no solamente porque tenemos un acceso al Pacífico, sino por la condición geográfica dentro de América del Sur (…) El 61 % del PBI mundial está en APEC (…) Somos uno de los países que tiene potencial de aprovechar (la cumbre APEC)”, declaró.

KEIKO FUJIMORI SE REÚNE CON XI JINPING

En el marco de su participación en APEC 2026, Keiko Fujimori se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, y destacó las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. “Su país es nuestro principal aliado comercial (…) Valoramos la presencia de 200 empresas chinas en Perú”, manifestó.